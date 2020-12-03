Осужденный за вымогательства выборгский бандит исчез после госпитализации

Осужденный за вымогательства выборгский бандит исчез после госпитализации
Суд продолжился без подсудимого, ему дали 3 года лишения свободы. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Из Елизаветинской больницы сбежал подозреваемый в рэкете и вымогательстве. Мужчине якобы стало плохо в суде, его отправили в больницу, откуда он и исчез.

Сначала 66-летний преступник находился до суда под домашним арестом, но 2 декабря ему должны были огласить приговор. Внезапно он почувствовал себя плохо, после чего его госпитализировали.

Как сообщает портал 78.ru, суд продолжился и злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы. Однако судебного решения он не узнал.

Сейчас мужчина объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом предстанет помощник машиниста поезда, из-за которого погибла пассажирка. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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