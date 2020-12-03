В Петербурге за сутки тесты на Covid-19 сдали 41 108 человек

В Петербурге за минувшие сутки медики успели проверить 41 108 горожан.

Об этом стало известно в четверг, 4 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 2 172 человека. Из них 48 — в обсерваторе, 1 506 — контактные, 618 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 2 354 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1060 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 927 человек. Поступило 2 288 заявок, 2 146 — выполнено, остальные в работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об ошибках, которые зачастую допускают при лечении коронавирусной инфекции.