Перечислены самые опасные ошибки при лечении COVID-19

Врач и автор канала на YouTube «Разумная медицина» Павел Евдокименко рассказал об ошибках, которые зачастую допускают при лечении коронавирусной инфекции.

Он рассказал в своем видео, что при лечении коронавируса не стоит «пичкать себя избыточным количеством лекарств». По мнению Евдокименко, состояние больных может усугубиться из-за одновременного лечения антибиотиками и противомалярийными аппаратами.

Доктор утверждает, что антибиотики должен назначать врач и только при присоединении бактериальной инфекции. При коронавирусе она обычно появляется не ранее чем через неделю с момента заболевания.

Еще одной опасной ошибкой является самостоятельное назначение кортикостероидных гормонов. По словам медика, такие препараты назначаются при цитокиновом шторме. И принимать их стоит только в стационаре и под контролем врача, иначе пациент рискует серьезно навредить себе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван самый опасный период для зараженных коронавирусом.