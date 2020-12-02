Назван самый опасный период для зараженных коронавирусом

Назван самый опасный период для зараженных коронавирусом
Чаще всего именно в этот период и требуется госпитализация. Фото: pixabay

Украинский медик Андрей Пеньков объяснил, какой день может быть самым опасным для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает lb.ua, хуже всего пациентам становится на 9-10 день, когда возникают одышка и острый респираторный дистресс-синдром. По словам врача, эти симптомы обычно связаны не с бактериальными процессами, а с гиперреакцией иммунной системы.

Пеньков отметил, что после первых семи дней у больного начинается цитокиновый шторм. Чаще всего именно в этот период и требуется госпитализация.

Подчеркивается, что именно на второй неделе у больных чаще всего возникают новые иммунологические изменения в крови, а также заметен рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медик описал аномальные симптомы коронавируса.

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