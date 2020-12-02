Медик описал аномальные симптомы коронавируса

Температура у больного коронавирусом может опускаться ниже 35 градусов. Фото: pixabay

Температура у больного коронавирусом может опускаться ниже 35 градусов. Фото: pixabay

Многие пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией, имеют странные симптомы, при которых температура после повышения резко опускается.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ленте.ру», что у некоторых заболевших высокая температура держится около двух недель. Но у некоторых иная ситуация: температура держится пару дней, потом она резко падает до 35 градусов и ниже. То есть у тех, кто болеет коронавирусом в легкой форме, температура может падать ниже нормы.

По мнению Болибока, это свидетельствует о том, что во время болезни в организме пациентов сбивается регуляция обмена веществ.

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