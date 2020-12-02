Английский медик считает, что искоренить коронавирус невозможно

Английский медик считает, что искоренить коронавирус невозможно
Человечество не сможет искоренить коронавирус. Фото: pixabay

Миру никогда не удастся избавиться от коронавирусной инфекции, даже после массовой вакцинации. COVID-19 может перейти в разряд сезонных, заявил заместитель главного врача Британии Джонатан Ван Там.

Как сообщает РИА Новости, одновременно с невозможностью искоренения коронавируса человечество продолжит придерживаться приобретенных в пандемию привычек: использование защитных масок и антисептиков. По словам медика, больше всего человек рискует заболеть в плохо проветриваемых и переполненных людьми помещениях.

Специалист с позитивом относится к сертификации американо-германской вакцины от коронавирусной инфекции в Британии. Он считает, для победы над COVID-19 нужно много разных препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые считают, что коронавирус добрался до США раньше, чем его нашли в Китае.

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