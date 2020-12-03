В Петербурге утренние пробки 3 декабря составили 4 балла

В Северной столице сегодня утром на дорогах образовались 4-балльные пробки. Горожане вынуждены проводить начало дня в автомобильных заторах.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в четверг, 3 декабря, к 9 часам утра ситуация ухудшится — пробки вырастут до 5 баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Красным отмечены участки на Народной улице, проспекте Косыгина, шоссе Революции, набережной Кутузова, Большом проспекте П.С., у Финляндского вокзала, на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского, на Вуздохоплавательной улице и Володарском мосту.

Также машины собрались на Невском проспекте, Свердловской набережной, Малоохтинском и Заневском проспектах, Якорной улице и Большеохтинском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня задержали один рейс.