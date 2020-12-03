Петербург в четверг останется без существенных осадков

В ближайшее время рассчитывать на снегопад не приходится. Фото: pixabay.com

В ближайшее время рассчитывать на снегопад не приходится. Фото: pixabay.com

Сегодня Северная столица останется без существенного снегопада и дождей. Полвека назад в этот день город засыпало осадками.

Об этом стало известно в четверг, 4 декабря. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, влияние на погоду в Петербурге окажет гребень антициклона.

Температура воздуха в дневное время составит от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию. Ветер придет с юго-востока и разгонится до 3-8 метро в секунду. Атмосферное давление опустится до 768 мм ртутного столба.

По данным сайта Thermo.Karelia, в городе 3 декабря 1970 года выпало 5,4 мм осадков. Температура воздуха колебалась от -3,8 до +1,5 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утренние пробки сегодня составили 4 балла. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.