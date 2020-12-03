На «Елизаровской» задержали несовершеннолетних драчунов с Кавказа

В Петербурге на станции «Площадь Александра Невского-1» произошла групповая драка. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент случился в среду, 2 декабря. Сигнал о произошедшем поступил полицейским, после чего они отследили маршрут участников. На «Елизаровской» были задержаны четверо молодых людей в возрасте 17 и 19 лет.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, задержанные являются выходцами с Кавказа. Один из них помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, еще двое переданы родителям. Самый старший участник находится в отделе полиции.
В отношении задержанных составили протоколы по факту мелкого хулигантства.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что драка на Тореза обернулась уголовным делом. В ней принимали участие около десяти человек.