На «Елизаровской» задержали несовершеннолетних драчунов с Кавказа

Драка завязалась на станции метро «Площадь Александра Невского-1». Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Драка завязалась на станции метро «Площадь Александра Невского-1». Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге на станции «Площадь Александра Невского-1» произошла групповая драка. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент случился в среду, 2 декабря. Сигнал о произошедшем поступил полицейским, после чего они отследили маршрут участников. На «Елизаровской» были задержаны четверо молодых людей в возрасте 17 и 19 лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, задержанные являются выходцами с Кавказа. Один из них помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, еще двое переданы родителям. Самый старший участник находится в отделе полиции.

В отношении задержанных составили протоколы по факту мелкого хулигантства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что драка на Тореза обернулась уголовным делом. В ней принимали участие около десяти человек.