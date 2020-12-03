Петербуржец отделался «условкой» за строительную аферу на 18,5 млн

Гражданский иск на указанную сумму удовлетворен в полном объеме. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Гражданский иск на указанную сумму удовлетворен в полном объеме. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор обвиняемому в строительной афере более чем на 18,5 млн рублей.

Преступный инцидент произошел в период 27 декабря 2017 года по 21 марта следующего года. По данным следствия, мужчина совместно с группой соучастников подделал документы, используя паспорта троих участников строительства к ООО «СТК «ПОЛИФАС», признанного решением Арбитражного суда банкротом. Они планировали оформить у нотариуса подложные доверенности на имя приисканного представителя для последующего совершения сделок об уступки прав требования третьим лицам.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, фигуранты дела на основании поддельных документов незаконно обратили в пользу третьих лиц права требования к обществу возврата суммы задолженности в размере более 18,5 млн рублей.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

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