ТСЖ выплатит 100 тыс. рублей за несогласованные работы на крыше бывшего дома Лидваля

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ТСЖ «Лидваль» за нарушение в охране объекта культурного наследия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, несогласованные работы были установлены КГИОП 10 января 2020 года. ТСЖ демонтировано кровельное открытие и деревянные конструкции на крыше в здании №1-3 по Каменноостровскому проспекту, более известному, как бывший дом Лидваля.

Отмечается, что в КГИОП разрешение на выполнение ремонтных работ на чердаке здания не выдавалось. Компания провела реставрацию незаконно.

В ТСЖ отметили, что необходимость работ была вызвана жалобами жильцов. А ответственными за согласования выступала подрядная организация, которая не смогла оформить договоренности с КГИОП.

Таким образом, суд принял решение оштрафовать ТСЖ «Лидваль» на 100 тыс. рублей. Кроме этого, в настоящее время ведутся согласования с КГИОП

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в особняке Игеля.