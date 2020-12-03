В Металлострое иномарка насмерть сбила пенсионера на велосипеде

В Металлострое иномарка насмерть сбила пенсионера на велосипеде
Мужчину госпитализировали, но до больницы он не доехал. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Полицейские начали проверку по факту случившегося.

Трагическая авария произошла в среду, 2 декабря, на Центральном проезде. В отдел полиции обратился 47-летний автослесарь. Он рассказал, что, управляя авто Ford Fiesta, столкнулся со встречным велосипедистом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, за рулем двухколесного транспорта находился 64-летний мужчина. В результате ДТП он скончался от полученных травм при госпитализации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes сбил велосипедиста на проспекте Просвещения. На место происшествия приезжали сотрудники ДПС, полиция и скорая.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти колпино новости спб


 

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