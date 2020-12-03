Горный университет полностью переходит на «дистанционку» с 5 декабря

Санкт-Петербургский горный университет приостанавливает учебно-консультационную деятельность. С 5 декабря двери вуза будут закрыты.

Накануне, 2 декабря, ректор Горного Владимир Литвиненко призвал руководителей кафедр и деканов вуза неукоснительно соблюдать приказ главы Минобрнауки РФ, а также рекомендации об усилении мер по противодействию пандемии Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе вуза, с субботы Горный университет прекращает всю учебно-консультационную деятельность, что связано с присутствием студентов, не перешедших на индивидуальную форму обучения.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 3 692 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль поздравлял Горный университет СПб с попаданием в рейтинг лучших вузов мира. 19-ю строчку вуз занял по предмету «горно-инженерное дело».