В Петербурге рассказали, почему должнику могут отказать в банкротстве

Оформить банкротство должник теперь может по упрощенной системе. С осени действует программа для физических лиц, которым в случае долгов можно не обращаться в суд для получения банкротства. Однако, зачастую бизнесмены получают отказ.

Как сообщает юрист Игорь Галичевский в эфире телеканала «Санкт-Петербург», связано это с тем, что должнику для получения «внесудебного банкротства» нужно соответствовать некоторым критериям.

Например, в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания.

«Пристав поработал, постарался обнаружить какое-то имущество у такого должника. Если его не оказалось, то выносят акт о невозможности взыскания», – добавил Игорь Галичевский.

Кроме этого, многое зависит и от правильности заполнения документов. Отказ может прийти за подобные нарушения, а также за действия с кредиторами. Именно они могут перевести банкротство в судебное разбирательство.

Отметим, что главным плюсом внесудебного банкротства является то, что процедура абсолютна бесплатна. Каким образом вести данное предприятие, решает сам должник.

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