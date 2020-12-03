В Петербурге объявили план «Перехват» после стрельбы по грузовику на съезде КАД

В Петербурге объявили план &#171;Перехват&#187; после стрельбы по грузовику на съезде КАД
Стрелка на Mercedes разыскивает полиция. Фото: pixabay

В Северной столице объявили план «Перехват» после перестрелки на съезде с Кольцевой автодороги (КАД) на Шафировский проспект.

По предварительной информации, водитель за рулем легковушки Merсedes темного цвета внезапно прямо на магистрали открыл стрельбу по колесам грузовика Volvo, двигавшегося рядом. Автомобилисту удалось скрыться, сейчас его активно разыскивают — в городе объявлен план «Перехват».

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Причины такого поступка пока неизвестны, информации о пострадавших также не поступало. О состоянии водителя грузовика и его причастности к происшествию ничего не сообщается.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала, что несколько дней назад полицейским в Петербурге пришлось устроить ночную гонку со стрельбой за лихачом на Toyota Camry.

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