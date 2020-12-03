Все добровольцы старше 60 лет смогут получить вакцину от Covid-19 до конца года

Российскую вакцину «Эпиваккорона» получат все 150 добровольцев старше 60 лет до конца 2020 года. На данный момент привиться уже смогли 74 пациента.

Об этом сообщили в четверг, 3 декабря, в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 02.12.2020 привито 74 добровольца. Все 150 добровольцев будут привиты до конца 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что все добровольцы на данный момент чувствуют себя положительно. Также идет подготовка к пострегистрационным испытаниям с добровольцами старше 18 лет.

Напомним, что первые 90 волонтеров старше 18 лет уже получили вакцину от новосибирского центра «Вектор».

В целом, вакцина «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России 14 октября. Президент России Владимир Путин выдал новосибирскому центру «Вектор» соответствующее удостоверение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из СПбГУ провели исследование и доказали полезность прививки от туберкулеза при Covid-19.