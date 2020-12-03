В ЕС отказались от российской вакцины от коронавируса

Пока что препарат отечественного производства нельзя продавать за границей.
Европейский союз отказался выдать разрешение на использование российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс».
Дело в том, что разработчики должны были направить формальный запрос и необходимые документы на рыночное разрешение в соответствующие органы, но этого пока не было сделано. Таким образом, пока что российское средство нельзя продавать на европейском рынке.
Отмечается, что регистрацию уже получают производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о вакцине от COVID-19, которой россиян начнут массово прививать на следующей неделе. Первыми прививки сделают врачам и учителям. При этом президент подчеркнул, что промышленность и медицина «готовы сделать первый шаг».