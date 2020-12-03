В ЕС отказались от российской вакцины от коронавируса

В ЕС отказались от российской вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

Пока что препарат отечественного производства нельзя продавать за границей.

Европейский союз отказался выдать разрешение на использование российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс».

Дело в том, что разработчики должны были направить формальный запрос и необходимые документы на рыночное разрешение в соответствующие органы, но этого пока не было сделано. Таким образом, пока что российское средство нельзя продавать на европейском рынке.

Отмечается, что регистрацию уже получают производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о вакцине от COVID-19, которой россиян начнут массово прививать на следующей неделе. Первыми прививки сделают врачам и учителям. При этом президент подчеркнул, что промышленность и медицина «готовы сделать первый шаг».

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