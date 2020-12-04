В Ленобласти полиция накрыла незаконное производство спирта в ангаре

В Ленобласти полиция накрыла незаконное производство спирта в ангаре
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают организаторов данного незаконного производства и каналы поставки суррогатной продукции Фото: Baltphoto

Изъято несколько тонн алкогольной продукции и косметического лосьона с признаками подделки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранительные органы в ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке Войсковницы наткнулись на незаконное производство спиртосодержащей продукции.

Установлено, что контрабандисты производили спирт в большом ангаре, который был поделен на две части. В одной производили алкоголь, а во второй – хранили.

«В общей сложности было обнаружено 14 паллетов, на которых было складировано не менее 14 тысяч бутылок объемом 0,5 литра 11 брендов водки популярных наименований с признаками подделки, в том числе премиальных, а также косметического лосьона объемом 0,25 литра», – говорится в сообщении пресс-службы.

Когда в помещении появилась полиция, на складе трудились 9 человек. Их задержали для установления причастности к производству незаконной продукции. Решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержан мужчина за изнасилование 11-летнего мальчика.

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