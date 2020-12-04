Более 12 млн россиян были уволены с работ за восемь месяцев 2020 года

Более 12 млн человек в России потеряли работу в период с 1 апреля по 1 декабря. При этом устроиться на работу за данный промежуток времени смогли 12 млн 230 тыс. человек.

Данные об этом появились в пояснительной записке к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на 1 декабря 2020 года в России зафиксировано 3 млн 144 тыс. безработных россиян, которые зарегистрированы в службе занятости.

«По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162,8 тыс. человек, принято на работу 12 230,1 тыс. человек», – говорится в документе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 36% российских компаний ждут убытка по итогам 2020 года.