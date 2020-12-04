Зампред комитета по соцзащите населения Ленобласти, присвоившая более 1,5 млн рублей, отпущена под подписку о невыезде

Зампред комитета по соцзащите населения Ленобласти, присвоившая более 1,5 млн рублей, отпущена под подписку о невыезде
Женщину подозревают в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Фото: pixabay

Заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области отпустили под подписку о невыезде. Её задержали по подозрению в растрате 1 млн 600 тысяч рублей, выделенных из бюджета для дома престарелых.

Об избрании меры пресечения в пятницу, 4 декабря, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ленобласти. Напомним, что женщину задержали по подозрению в растрате после того, как она на свое усмотрение распорядилась выделенной из бюджета суммой в 1,6 млн рублей.

Деньги предназначались на покупку 500 билетов в театр для подопечных «Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов». Вместо них, как выяснили правоохранители, спектакли посетили другие люди. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и 4. 4 ст. 160 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве отправили под ареста блогера, в квартире которого во время прямого эфира умерла девушка.

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