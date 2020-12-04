Суд арестовал блогера Reeflay, во время стрима которого умерла девушка

Суд Москвы обвинили 30-летнего блогера-стримера Стаса Решетникова (Reeflay) в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В пятницу, 4 декабря, блогеру предъявили обвинение и определили меру пресечения — его заключили под стражу, передает ТАСС. Напомним, что чудовищный инцидент произошел утром 2 декабря в Раменском районе Подмосковья. Решетников вел прямой эфир на YouTube, во время которого его 27-летняя девушка лежала на полу без сознания. В какой-то момент он решил перенести её на диван, но понял, что подруга скончалась. Блогер отключил трансляцию и сразу же вызвал медиков и полицию, которые подтвердили смерть.

Решетников отрицал свою причастность к трагедии и утверждал, что девушка принимала наркотики, что могло стать причиной смерти. Судмедэксперты, однако, установили, что потерпевшую неоднократно сильно избивали. Правоохранители продолжают выяснять детали происшествия, расследование не окончено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший друг блогера Давида Манукяна, возлюбленного Ольги Бузовой, негативно высказался о его личностных качествах.