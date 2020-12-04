ДТП на улице Савушкина остановило движение трамваев

ДТП на улице Савушкина остановило движение трамваев
ДТП на улице Савушкина. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 4 декабря на пересечении улиц Савушкина и Покрышева в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП заблокировало движение трамваев. Авария произошла на трамвайных путях.

«Двое на перекрёстке Савушкина и Покрышева заблокировали работу трамваев, спешащие домой выбирайте другой маршрут»,

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы три человека. Среди пострадавших оказались дети.

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