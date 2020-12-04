Спасатели среди ночи тушат пожар на производстве бумаги на Старопутиловском

В ночь на 5 декабря в Невском районе Петербурга произошел крупный пожар. На Старопутиловском валу загорелось здание, в котором находится бумажное производство, сообщает 78.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Пожару присвоен повышенный ранг №1 Бис. Спасатели тушат пожар по повышенному номеру сложности. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.