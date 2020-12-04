Гонсалес может перейти в «Зенит» за 20 млн евро

Гонсалес может перейти в «Зенит» за 20 млн евро
Футболист Николас Гонсалес. Фото: скриншот из Instagram

Нападающий немецкого «Штутгарта» Николас Гонсалес может перейти в петербургский «Зенит».

Как сообщает Metaratings.ru., немецкий клуб готов продать аргентинского форварда «Зениту» за 20 млн евро.

Стоит отметить, что для команд из итальянской Серии А цена снижена вдвое — до 10 млн евро.

В нынешнем сезоне «Зенит» не смог выйти из группы Лиги чемпионов.

Также к футболисту проявляет интерес ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграет свой заключительный матч в Лиге чемпионов дома в присутствии зрителей. Фанаты сине-бело-голубых смогут посетить поединок с «Боруссией» 8 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" николас гонсалес ФК штутгарт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка завещала соседям шесть миллионов евро
Ученые назвали четыре фактора продлевающие жизнь на десять лет
В Пулково в субботу нет отмененных и задержанных рейсов
Байден рассказал, как пройдет церемония инаугурации в условиях пандемии
Гонсалес может перейти в «Зенит» за 20 млн евро
Масштабная вакцинация от коронавируса стартует в Москве
Штаб Трамп заявил о десятках тысяч нелегальных голосов на выборах в Джорджии
Водителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах