В Невском район злоумышленник, притворившийся сыном пенсионера, похитил 4 млн рублей

Мужчина позвонил петербуржцу и заявил, что попал в беду.

В Санкт-Петербурге разыскивают злоумышленника, который путем обмана похитил у 82-летнего мужчины более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Известно, что преступник позвонил пенсионеру и представился его сыном. Он заявил, что попал в большую беду и срочно нужны четыре миллиона рублей. Злоумышленник объяснил, что сбил человека. Пожилой гражданин не заподозрил подвоха и передал 2 миллиона рублей и 12 тысяч долларов неизвестному.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Светлановском задержали мужчину, стрелявшего среди ночи. У него изъяли травматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.