В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки: он мог ударить ее ножом

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки: он мог ударить ее ножом
В качестве орудия подозреваемый использовал нож. Фото: unsplash.com

Между гостем и женщиной произошел конфликт, который мог стать причиной для поножовщины.

В Ленинградской области 1 декабря в одной из квартир нашли бездыханное тело пенсионерки. Понадобилось несколько дней, чтобы задержать подозреваемого в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина находился в гостях у погибшей в Бокситогорске на улице Красных Следопытов. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт: подозреваемый схватился за нож и ударил им знакомую.

Пострадавшая получила серьезную травму, которая стала причиной летального исхода. Известно, что подозреваемый уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан ранее судимый подросток за убийство своей бабушки ножом.

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