Соседи рассказали о семье подростка, который убил бабушку в Петербурге

Они отметили, что судьба у школьника была непростая.

В Санкт-Петербурге продолжают выяснять детали убийства пожилой женщины. По предварительным данным, она умерла от рук собственного внука в ходе ссоры. 16-летний парень нанес пенсионерке в общей сложности 37 ножевых ранений – когда лезвие одного ножа сломалось, он взял другой и продолжил. В результате женщина скончалась на месте происшествия, а подросток сам явился в полицию на следующий день.

«Мойка78» выяснила, в какой семье воспитывался подозреваемый в убийстве. Соседи рассказали, что судьба у мальчика непростая. Его отец давно умер, так как много пил и употреблял наркотики, а мать довольно быстро нашла ему замену и приобрела несколько пагубных привычек. Школьник воспитывался с бабушкой и часто попадал в различные неприятные ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки: он мог ударить ее ножом.