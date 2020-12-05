Эксперты перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе

Эксперты перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе
Новогодний стол может быть опасен. Фото: pixabay.com

В первую очередь врачи не советуют налегать на цитрусовые.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты на новогоднем столе самые опасные. Своими советами она поделилась на радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что опасность представляют цитрусовые – мандарины и апельсины, на которые все любят налегать в праздники. Их потребление стоит ограничить, чтобы не получить аллергическое проявление.

Опасными могут быть и морские деликатесы, так как они содержат аллергены и могут быть пропадать. Аллергическая реакция может появиться из-за орехов, специй, которые чаще всего «завуалированы» в блюдах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников рассказал, какие продукты снижают риск развития рака. В перечень таких продуктов Мясников добавил печень трески, яйца, селедку и молоко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аллергия новый год продукты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог заявила об скрытой опасности чеснока
Эксперты перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе
Чиновники хотят закрасить граффити с The Prodigy на Лиговском
СКА разгромил «Трактор» со счетом 5:1
Иностранных студентов могут отправить в академотпуск из-за пандемии
Соседи рассказали о семье подростка, который убил бабушку в Петербурге
Политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге во время встречи со ...
Инспекторы МЧС провели петербургские магазины пиротехники