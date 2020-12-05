Эксперты перечислили самые опасные продукты на новогоднем столе

В первую очередь врачи не советуют налегать на цитрусовые.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты на новогоднем столе самые опасные. Своими советами она поделилась на радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что опасность представляют цитрусовые – мандарины и апельсины, на которые все любят налегать в праздники. Их потребление стоит ограничить, чтобы не получить аллергическое проявление.

Опасными могут быть и морские деликатесы, так как они содержат аллергены и могут быть пропадать. Аллергическая реакция может появиться из-за орехов, специй, которые чаще всего «завуалированы» в блюдах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников рассказал, какие продукты снижают риск развития рака. В перечень таких продуктов Мясников добавил печень трески, яйца, селедку и молоко.