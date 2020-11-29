Доктор Мясников рассказал, какие продукты снижают риск развитие рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продукты, насыщенные витамином D, способствуют предотвращению развития злокачественных новообразований.

В перечень таких продуктов Мясников добавил печень трески, яйца, селедку и молоко. К примеру, 100 грамм печени трески содержит 1000% суточной нормы витамина D, одно яйцо — 22%, 100 грамм селедки — 300%. Эксперт также добавил, что витамин D — единственный, который организм способен вырабатывать сам. Для этого необходим солнечный свет.

Мясников объяснил, что витамин D препятствую развитию рака толстого кишечника и груди. При этом избыток витамина D, получаемого из молочных продуктов, может привести к раку простаты, хотя сейчас ученые разработали несколько гипотез, опровергающие этот факт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач опровергла распространённые мифы о косметологии.