Трамп уверен, что демократы поведут США к коммунизму

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах представителей Демократической партии, страну ждет коммунизм. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в Джорджии.

«Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления», — отметил Трамп.

По его словам, от избирателей Джорджии зависит, «будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране».

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.