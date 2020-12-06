На станции в Кингисеппском районе поезд насмерть сбил девушку

На станции в Кингисеппском районе поезд насмерть сбил девушку
Девушка попала под поезд. Фото: Pixabay

В Кингисеппском районе Ленобласти молодая девушка попала под поезд.

Трагический случай произошел коло полуночи в субботу, 5 декабря, сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник. Смертельный инцидент произошёл на пешеходном переходе прямо на первом пути железнодорожной станции около 23:50.

От полученных травм девушка скончалась на месте. На вид погибшей 18 лет.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении помощника машиниста электропоезда, из-за действий которого погибла пассажирка.

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Кингисеппский район поезд происшествия


 

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