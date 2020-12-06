В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19

Еще 72 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в столице России. Об этом сообщили в пятницу, 4 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, в столице число умерших достигло 9349.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 431 731 случай заражения, выздоровел 1 916 396 пациентов, умерло 42 684 человека.

Оперштаб рекомендует: в случае появления симптомов ОРВИ не выходить дома и вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.