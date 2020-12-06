В Петербурге на карантине остаются 2205 человек

В Петербурге на карантине остаются 2205 человек
Петербург во время эпидемии коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 36736 человек.

На карантине находится 2205 человек. Из них 51 – в обсерваторе, 388 — на самоизоляции, 1766 человек – контактные, сообщили утром 6 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 1352 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1079 петербургских волонтера.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 2 431 731 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, при этом выздоровело 1 916 396 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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