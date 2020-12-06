Росгвардейцы задержали в Лесном переулке «Фольксваген» с килограммом наркотиков

Росгвардейцы задержали в Лесном переулке &#171;Фольксваген&#187; с килограммом наркотиков
По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Утром в пятницу, 4 декабря, сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин и женщину в Красногвардейском переулке. В их машине нашли килограмм наркотиков.

Во время патрулирования возле одного из домов в Лесном переулке стражи порядка заметили компанию людей, выходящих из близлежащего лесопарка. Завидев правоохранителей, граждане явно занервничали и, ускорившись, двинулись в сторону припаркованного «Фольксвагена», намереваясь скрыться.

Сотрудников вневедомственной охраны такое поведение, однако, насторожило, и они остановили мужчин и женщину для проверки документов. Объяснить цель визита в это место петербуржцы не смогли, а один из них внезапно признался, что в машине лежат свертки с наркотиками. Под пассажирским сиденьем действительно нашли пакет с десятью перемотанными черной изолентой свертками по 100 граммов каждый.

Экспертиза подтвердила, что в них содержится синтетический наркотик. Задержанных передали полиции, возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские «накрыли» нарколабораторию в гараже Ломоносова.

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