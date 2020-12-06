В Петербурге ушел из жизни историк Игорь Фроянов

В субботу, 5 декабря, в Северной столице скончался известный историк Игорь Фроянов. С 1982 по 2001 год он являлся деканом исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Фроянов ушел из жизни в возрасте 84 лет. О трагическом событии сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в высшем учебном заведении. О причинах смерти ученого информации пока нет, о том, как пройдет прощание с историком тоже станет известно позднее.

Отметим, что Игорь Яковлевич Фроянов был доктором исторических наук, профессором СПбГУ и создателем исторической школы по изучению Древней Руси. На его счету свыше двадцати научных публикаций.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее на 75-м году жизни скончался экс-президент Российской академии наук, физик Владимир Фортов. Причина его смерти не называется.