На КАД заметили мужчину на моноколесе

На КАД заметили мужчину на моноколесе
Водитель успевал смотреть в свой смартфон. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Его не смущали другие автомобилисты и правила дорожного движения.

На КАД сегодня, 6 декабря, заметили необычного водителя – он ехал по дороге на моноколесе. Необычное зрелище засняли очевидцы и выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты считают, что бесстрашный участник движения явно нарушал ПДД. Но, судя по всему, ему до этого нет никакого дело. Он успевал не только управлять транспортным средством, но и смотреть в свой смартфон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Композиторов авто влетело в припаркованную машину после ДТП. Свидетели добавляют, что участники ДТП мешают проезду других транспортных средств, так что образовался затор. Пробка уже образовалась в обе стороны.

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