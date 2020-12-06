На КАД заметили мужчину на моноколесе

Его не смущали другие автомобилисты и правила дорожного движения.

На КАД сегодня, 6 декабря, заметили необычного водителя – он ехал по дороге на моноколесе. Необычное зрелище засняли очевидцы и выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты считают, что бесстрашный участник движения явно нарушал ПДД. Но, судя по всему, ему до этого нет никакого дело. Он успевал не только управлять транспортным средством, но и смотреть в свой смартфон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Композиторов авто влетело в припаркованную машину после ДТП. Свидетели добавляют, что участники ДТП мешают проезду других транспортных средств, так что образовался затор. Пробка уже образовалась в обе стороны.