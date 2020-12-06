На Латышских Стрелков заметили потоп: там, скорее всего, прорвало трубу

На Латышских Стрелков заметили потоп: там, скорее всего, прорвало трубу
В Петербурге прорвало трубу. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Колеса автомобилей уходят под воду.

В Санкт-Петербурге вечером 6 декабря заметили потоп на одной из улиц. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На улице Латышский Стрелков, скорее всего, произошла коммунальная авария. В результате проезжая часть ушла под воду, припаркованные автомобили потихоньку утопают. Пользователи отмечают, что несколько часов назад вызвали спецслужбы, но пока никто не приехал.

«Так никто и не приехал, вода до сих пор сильно идет»,

— написали они.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Десантников не смогли разъехаться Volkswagen и Kia. Судя по опубликованным фото, одна машина получила повреждения. У иномарки помят передний бампер.

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