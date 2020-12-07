Рабочая неделя в Петербурге началась с 5-балльных пробок

Жители Петербурга проводят начало рабочей недели в утренних пробках. Заторы на дорогах города достигли 5 баллов.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на трассах спадет до 4 баллов к 10 часам утра, к 11 — до 3-х. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Так, красным отмечены участки на Садовой улице, Дворцовой набережной, Приморском проспекте, набережной Черной речки, улице Савушкина, Большом Сампсониевском проспекте, Пироговской набережной и улице Академика Лебедева.

Движение также затруднено на Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Малоохтинском проспекте, Витебском проспекте, Московском проспекте, Таллинском шоссе и проспекте Стачек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев 7 декабря ожидает солнечная и сухая погода. Столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.