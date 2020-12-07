Пенсионер с Будапештской стал очередной жертвой продавца газоанализаторов

Пенсионер с Будапештской стал очередной жертвой продавца газоанализаторов
Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские Фрунзенского района Петербурга нашли еще одну жертву, пострадавшую от действий продавца газоанализаторов. В полицию обратился 86-летний мужчина.

Пенсионер, проживающий в доме №39 по Будапештской улице, рассказал, что 1 декабря к нему в квартиру пришел неизвестный и убедил его купить газоанализатор за 5 490 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, продавцом оказался 21-летний безработный житель Московского района. Позже выяснилось, что в конце прошлого месяца он совершил аналогичное правонарушение.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник продал пенсионерке БАДы на 190 тысяч рублей. Злоумышленник также попытался убедить женщину в необходимости проведения операции на спине.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенничество новости спб


 

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