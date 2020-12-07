Офис сотового оператора на Караванной угрожали уничтожить неизвестные

Утром субботы, 6 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение через номер экстренной службы 112. По словам заявителя, на электронную почту отделения сотового оператора на Караванной пришло письмо с угрозами.

Как стало известно gazeta.spb.ru от источника в правоохранительных органах, неизвестный злоумышленник угрожал взорвать офис оператора в Центральном районе. К месту происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые обыскали здание и прилегающую территорию.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, в связи с чем решили не прибегать к эвакуации. Правоохранители предпринимают все меры для установления личности анонимного хулигана и привлечения его к ответственности.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее аноним «заминировал» жилой многоквартирный дом в Мурино. К счастью, опасения правоохранителей не оправдались: при обыске не нашли подозрительных устройств.