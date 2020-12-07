В Минздрав опровергли предложение ограничить перемещение граждан

Речь шла о мерах, которые "ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Речь шла о мерах, которые "ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Российский Минздрав не намерен ограничивать передвижение россиян внутри страны из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

По его словам, фраза Михаила Мурашко о возможности введения допограничений на передвижение содержалась в научном докладе. Речь шла о мерах, которые уже использовались в мире или могут быть использованы.

Кузнецов подчеркнул, что данная фраза была вырвана из контекста.

Напомним, в России за прошедший день выявили 28 142 новых случая. Также скончались 456 инфицированных, 18 850 смогли побороть новый вирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что система здравоохранения испытывает крайне высокую нагрузку из-за распространения коронавирусной инфекции.