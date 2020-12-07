Песков: программа импортозамещения продуктов в России оказалась успешной

Песков: программа импортозамещения продуктов в России оказалась успешной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил свое мнение об программе замещения импортных продуктов в России. Он назвал мероприятие успешным, передает ТАСС.

Напомним, что об итогах программы в понедельник, 7 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства. Отмечалось, что Россия не смогла заменить поставки продуктов из Евросоюза своим производством.

При этом Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, выразил обратное мнение. Политик назвал программу успешной, а также отметил, что 100% результата импортозамещения не делает ни одна страна.

«Очевидно, что очень большие успехи достигнуты», – заявил Дмитрий Песков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России провалили программу импортозамещения продуктов.

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