Столичные власти заявили о сроках «коронавирусного марафона»

Столичные власти заявили о сроках &#171;коронавирусного марафона&#187;
В России продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Ситуация с коронавирусом нового типа похожа на марафон, конца которого пока не видно. Такое заявление сделала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, пандемия стала вызовом для всего мира, в том числе для российской столицы. И добавила, что такой «марафон» длится уже девять месяцев.

Как сообщили «РИА Новостт», Ракова также подчеркнула, что московские власти надеются на победу над новой болезнью в ближайшие несколько месяцев, в том числе благодаря вакцинации.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 2 488 912 случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция может вызывать серьезные иммунные расстройства, которые способны привести пациента к летальному исходу.

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