Песков прокомментировал необходимость закрытия границ между регионами России

Правительство России по-прежнему считает, что принятых мер по борьбе с коронавирусом достаточно. В полном локдауне пока нет необходимости.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном перекрытии сообщений между регионами и внутри регионов страны, передает РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

Политик отметил, что главы регионов имеют необходимые полномочия вводить те или иные ограничения. Антикоронавирусные меры принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте РФ.

Напомним, что информация о закрытии границ между регионами появилась в понедельник, 7 декабря. С данным предложением выступил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, данные меры позволят улучшить ситуацию с коронавирусом в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Песков высказался о программе импортозамещения продуктов. Политик считает мероприятие успешным.