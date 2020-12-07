Россия присоединилась к исследованию китайской вакцины от коронавируса

В рамках эксперимента частоту заражаемости коронавирусом в группе, использующей вакцину, будут сравнивать с заражаемостью в контрольной группе. Фото: pixabay

В рамках эксперимента частоту заражаемости коронавирусом в группе, использующей вакцину, будут сравнивать с заражаемостью в контрольной группе. Фото: pixabay

Минздрав выдал России разрешение на участие в международном исследовании эффективности китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

В клинических испытаниях от России будут участвовать 8 тысяч добровольцев, о чем информирует компания «Петровакс», являющаяся партнером CanSino Biologics, разработчика китайской вакцины Ad5-nCoV. В общей сложности, протестировать на себе новый препарат готовы 40 тысяч человек.

Основной задачей исследования является проверка эффективности вакцины, созданной в Китае, в профилактике COVID-19 любой степени тяжести в течение года. Отметим, что первый этап вакцинирования состоялся еще в сентябре 2020 года. Первые участники эксперимента чувствуют себя хорошо, ни у кого не выявлено серьезных негативных последствий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский академик предложил новый способ защиты от коронавируса.