Академик из Петербурга рассказал о новом методе защиты от COVID-19

Академик из Петербурга рассказал о новом методе защиты от COVID-19
Когда человек заболевает коронавирусом, инфекция проявляется в качестве функционального нарушения в легких. Фото: pixabay

Препараты для лечения коронавирусной инфекции нужно доставлять в клетки организма новым способом, предлагает петербургский академик Михаил Дубина.

Как сообщает АБН, когда человек заболевает коронавирусом, инфекция проявляется в качестве функционального нарушения в легких, а не в качестве иммунологического дефекта, как было принято считать.

По словам специалиста, вирусная блокировка фермента сжимает не только бронхи, но и легкие, в связи с чем в периферических сосудах легких замедляется и останавливается кровоток.

Это приводит к задержке кислорода, поэтому необходимо расширять бронхи препаратами, расслабляющими гладкую мускулатуру и убирающими дисбаланс кислорода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые разошлись в прогнозах пика заболеваемости COVID-19.

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