Задержан петербуржец с 45 пакетиками синтетических наркотиков

Злоумышленник пытался скрыться, но его поймали и нашли наркотики. Фото: Pixabay

Злоумышленник пытался скрыться, но его поймали и нашли наркотики. Фото: Pixabay

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя на Суздальском проспекте. В его карманах оказались наркотики, расфасованные по пакетикам.

Как сообщает ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наряд около одного из домов на Суздальском проспекте увидел прохожего, который, заметив патрульный автомобиль, занервничал и резко поменял направление движения.

Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина попытался скрыться во дворе соседнего дома. В итоге, после преследования неизвестного удалось задержать. После осмотра правоохранительные органы обнаружили в кармане куртки 45 пакетиков, перемотанных черной изолентой. Предположительно, содержимым являются синтетические наркотики.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что в данных пакетиках находится синтетический наркотик эфедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи заинтересовались инцидентом с избиением подростка на детской площадке на Просвещения.