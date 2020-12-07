Следователи заинтересовались инцидентом с избиением подростка на детской площадке на Просвещения

Следователи заинтересовались инцидентом с избиением подростка на детской площадке на Просвещения
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственные органы СК России по Петербургу инициировали вопрос о принятии к производству материалов доследственной проверки, проводимой по факту избиения 14-летнего подростка мужчиной на детской площадке.

Как информируют правоохранительные органы, внимание следователей привлекла видеозапись, размещенная в понедельник, 7 декабря, в ряде интернет-изданий. На кадрах ролика видно, что на детской площадке мужчина, разнимая дерущихся детей, с силой оттолкнул одного из мальчиков, в результате чего тот упал на землю.

У пострадавшего диагностировали перелом руки. Состояние его оппонента, четвероклассника и сына мужчины, причинившего подростку телесные повреждения, неизвестно. Следователи намереваются проверить все обстоятельства происшествия и, в случае необходимости, возбудить уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое подростков жестоко избили 46-летнего мужчину в центре Петербурга.

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