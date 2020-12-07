На глубине тысячи метров ниже морского дна обнаружили колонии микроорганизмов

Немецкие ученые из университета Бремена вместе с коллегами из других стран обнаружили колонии микроорганизмов, пробурив грунт Нанкайской впадины у берегов острова Хонсю.

С помощью специального оборудования на поверхность земли достали образцы пород с глубины в 1,2 километра, пишет издание Science. Отметим, что температура в этих слоях Земли достигает 120 градусов Цельсия, но, как оказалось, и в таких условиях развивается жизнь.

Согласно расчетам ученых, при нагреве в 50 градусов на кубический сантиметр породы приходится не более сотни живых клеток. При этом, однако, увеличивается число бактериальных эндоспор — форм микроорганизмов, впавших в анабиоз до наступления более благоприятных условий. Когда температура достигает 85 градусов эндоспор наблюдается в 6 тысяч раз больше, чем обычных клеток, а на глубине свыше километра под морским дном специалисты заметили вегетативные клетки, уксуснокислые и сульфатредуцирующие микробы – «гипертермофилы».

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