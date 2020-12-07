В центре Петербурга установили «Ёлки добра» для помощи детям

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин заявил, что среди сотрудников ведомства и партнеров акции действует договоренность - забрать перед завершением проекта оставшиеся открытки, чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок. Фото: пресс-служба Центрального района Санкт-Петербурга

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин заявил, что среди сотрудников ведомства и партнеров акции действует договоренность - забрать перед завершением проекта оставшиеся открытки, чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок. Фото: пресс-служба Центрального района Санкт-Петербурга

В зданиях администрации Центрального района Петербурга и Невской ратуши в преддверии Нового года появились «Ёлки добра».

Деревья украшены открытками в виде ангелов и варежек, на обратной стороне которых оставили свои пожелания дети из различных социальных учреждений Северной столицы. Каждый может выбрать любую из открыток и исполнить мечту ребенка.

«Ёлки добра» — ежегодная акция, проводимая совместно властями совместно с благотворительным фондом «Варежка». Подопечными проекта являются 80 детей. Исполнить желание из открытки можно самому, купив подарок и передав в фонд, а можно просто перечислить денежную помощь на банковский счет фонда. «Ёлки добра» простоят до 31 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как можно отпраздновать Новый год в условиях действующих в Петербург строгих коронавирусных ограничений.